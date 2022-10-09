В ОВА уточнили количество жертв в результате ракетного удара по Запорожью

По его словам, оккупанты из тактической авиации выпустили по Запорожью 12 ракет. Большинство из них попали в жилые многоэтажные и частные дома.

В результате атаки частично разрушены девятиэтажка и пять частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры и 20 автомобилей.

Пока известно о 12 погибших. Госпитализировано 49 пострадавших, из них 6 детей.

"Под завалами могут находиться люди. На местах событий идет спасательная операция. Уже спасены 8 человек. Пострадавшим оказывается необходимая помощь", - отметил Старух.

Фото: в результате ракетного удара в Запорожье погибли 12 человек

(t.me/starukhofficial)