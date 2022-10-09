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В ОВА уточнили количество жертв в результате ракетного удара по Запорожью

Фото: в результате ракетного удара в Запорожье погибли 12 человек (t.me/starukhofficial)
Автор: Наталья Юрченко

В Запорожье в результате ракетного удара 9 октября погибли 12 человек. Также известно о десятках пострадавших, среди них дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

По его словам, оккупанты из тактической авиации выпустили по Запорожью 12 ракет. Большинство из них попали в жилые многоэтажные и частные дома.

В результате атаки частично разрушены девятиэтажка и пять частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры и 20 автомобилей.

Пока известно о 12 погибших. Госпитализировано 49 пострадавших, из них 6 детей.

"Под завалами могут находиться люди. На местах событий идет спасательная операция. Уже спасены 8 человек. Пострадавшим оказывается необходимая помощь", - отметил Старух.

Фото: в результате ракетного удара в Запорожье погибли 12 человек
(t.me/starukhofficial)

Напомним, сегодня ночью в Запорожье раздались взрывы. Позже в ОВА подтвердили ракетный удар.

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