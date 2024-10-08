В ОВА уточнили кількість поранених у Запоріжжі через російські обстріли

Раніше повідомлялося, що 1 жовтня вранці російські окупанти завдали низки ударів по житлових кварталах й обʼєктах інфраструктури Запоріжжя. Ворог для обстрілу міста застосував авіабомби. Через атаку загинула одна людина, ще 18 отримали поранення, серед них - 12-річна дитина.

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