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В ОВА уточнили количество раненых в Запорожье из-за российских обстрелов

Фото: уточненное количество раненых в Запорожье из-за ударов войск РФ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье в результате российских обстрелов по состоянию на сегодняшнее утро известно о семи раненых. Вчера количество пострадавших из-за атаки составляло три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской областной военной администрации.

В заявлении ОВА указывается, что пятеро мужчин и одна женщина получили ранения в результате российских атак по Запорожью.

Так, российские захватчики для ударов по городу применили авиацию.

Отметим, вчера было известно о трех пострадавших из-за удара росармии по объекту инфраструктуры в Запорожье.

Обстрелы Запорожской области

Как рассказал сегодня руководитель администрации Иван Федоров, всего за сутки российские оккупанты нанесли по 13 населенным пунктам Запорожской области 392 удара.

В частности, враг совершил 9 авиационных ударов по Запорожью, Орехову, Малой Токмачке и Новодаровке.

Кроме того, противник применил 225 беспилотников разной модификации для ударов по н.п. Лобковое, Гуляйполе, Новодаровка, Новоандреевка, Работино, Малая Токмачка, Левадное и Малиновка.

"13 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку, Работино, Малиновку и Малую Токмачку. 145 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Преображенки", - передали в ОВА.

Всего из-за вражеских обстрелов по населенным пунктам Запорожской области поступило 16 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что 1 октября утром российские оккупанты нанесли ряд ударов по жилым кварталам и объектам инфраструктуры Запорожья. Враг для обстрела города применил авиабомбы. Из-за атаки погиб один человек, еще 18 получили ранения, среди них - 12-летний ребенок.

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Запорожье