В ОВА уточнили количество раненых в Запорожье из-за российских обстрелов

Ранее сообщалось, что 1 октября утром российские оккупанты нанесли ряд ударов по жилым кварталам и объектам инфраструктуры Запорожья. Враг для обстрела города применил авиабомбы. Из-за атаки погиб один человек, еще 18 получили ранения, среди них - 12-летний ребенок.

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