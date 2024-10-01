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У Запоріжжі завершено пошукові роботи після ударів РФ: що відомо про наслідки

Вівторок 01 жовтня 2024 17:05
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У Запоріжжі завершено пошукові роботи після ударів РФ: що відомо про наслідки Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя 1 жовтня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Рятувальники завершили пошукові та аварійно-рятувальні роботи у місті Запоріжжя, куди завдала удару РФ. Відомо про одного загиблого та 18 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, саном на 16:00 відомо, що загинула одна людина, 18 людей отримали поранення, серед них 12-річна дитина. Ще двох людей врятували надзвичайники.

Також психологи ДСНС надали допомогу 28 постраждалим.

"Рятувальники провели огляд квартир будинку та евакуювали мешканців. Вогнеборці ліквідували декілька загорянь в інших місцях авіаударів в одному з районів міста", - сказано у повідомленні.

Що передувало

Сьогодні вранці російські окупанти завдали низки ударів по житлових кварталах й обʼєктах інфраструктури Запоріжжя.

За попередніми даними, терористи обстріляли місто авіабомбами.

Обстріли Запоріжжя

Російська армія останнім часом почала завдавати регулярних ударів по місту Запоріжжя. Зокрема, вперше росіяни вдарили авіаційною бомбою по Запоріжжю в ніч на 23 вересня.

Також рано вранці 29 вересня атакували Запоріжжя КАБами. Окупанти використали, попередньо, близько 13 авіабомб. Атака принесла руйнування одразу у трьох районах міста.

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