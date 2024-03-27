ОВА про світло в Харкові: вночі буде в усіх, вдень хочемо вийти на 2-годинні відключення

За словами чиновника, зараз є можливість подати електроенергію вночі всім 100% абонентам Харкова.

"Далі будемо виходити на те, щоб графіки фактично існували, щоб люди знали дійсно, по яких годинам буде електроенергія, а де потрібно перечекати", - зазначив він.

Керівник адміністрації додав, що станом на зараз у місті світло на добу вимикають на 6 годин, і планується зменшити цей час у 2-3 рази.

"Хочемо вийти десь приблизно чотири або дві години немає", - розповів Синєгубов.

В ОВА додали, що окрім Харкова, графіки відключення світла діють також у 17 населених пунктах області. Зокрема йдеться про Харківський, Богодухівський, Чугуївський райони.

Відключення світла у Харкові через обстріли

Нагадаємо, внаслідок нещодавніх російських масованих комбінованих обстрілів по Харкову та області, зокрема по енергетичних об'єктах, кілька днів тому все місто залишилося без світла. Електропостачання почали повертати у кілька етапів. Насамперед світло з'явилося на об'єктах критичної інфраструктури.

Додамо, що з 25 березня у Харкові та області ввели графік погодинних відключень електроенергії. Він триватиме, як планується, по 31 березня для Харкова та восьми громад області.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, очікується, що відновлення електропостачання Харкова займе до двох тижнів.