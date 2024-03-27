RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ОВА о свете в Харькове: ночью будет у всех, днем хотим выйти на 2-часовые отключения

Фото: в ОВАЕ рассказали о ситуации с отключением света в Харькове (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове действуют стабилизационные и аварийные типы графиков отключения света. В общем, в городе планируют выйти на двухчасовые отключения электроэнергии, вместо нынешних шестичасовых в сутки.

Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Объектив".

По словам чиновника, сейчас есть возможность подать электроэнергию ночью всем 100% абонентам Харькова.

"Дальше будем выходить на то, чтобы графики фактически существовали, чтобы люди знали действительно, по каким часам будет электроэнергия, а где нужно переждать", - отметил он.

Руководитель администрации добавил, что по состоянию на сегодняшний день в городе свет в сутки выключают на 6 часов, и планируется уменьшить это время в 2-3 раза.

"Хотим выйти примерно четыре или два часа нет", - рассказал Синегубов.

В ОВА добавили, что кроме Харькова графики отключения света действуют также в 17 населенных пунктах области. В частности, речь идет о Харьковском, Богодуховском, Чугуевском районах.

Отключение света в Харькове из-за обстрелов

Напомним, в результате недавних российских массированных комбинированных обстрелов по Харькову и области, в том числе по энергетическим объектам, несколько дней назад весь город остался без света. Электроснабжение начали возвращать в несколько этапов. В первую очередь, свет появился на объектах критической инфраструктуры.

Добавим, что с 25 марта в Харькове и области введен график почасовых отключений электроэнергии. Он продлится, как планируется, по 31 марта для Харькова и восьми общин области.

По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ожидается, что возобновление электроснабжения Харькова займет до двух недель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
енергетикиХарьковОтключения света