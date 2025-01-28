В ОВА розповіли про наслідки ударів по Харкову і району, є постраждалі

За його словами, впродовж ночі було зафіксовано кілька хвиль атак БпЛА, також є влучання.

Так, близько 00:35 у Новобаварському районі Харкова внаслідок удару "Шахеда" була пошкоджена газова труба і пʼять автомобілів. Виникла пожежа. Дві людини отримали гострі реакції на стрес - 59-річна жінка та 9-річна дівчина. Більше інформація про постраждалих не надходила.

Також було виявлено два БпЛА в Київському районі міста, без потерпілих.

О 04:13 у Роганській територіальній громаді Харківський району внаслідок падіння БпЛА, попередньо типу "Шахед", зруйновано приватний будинок і гараж. Пошкоджено розташовані поруч 4 приватні будинки. Постраждали 2 людини: жінка 62 років, чоловік 66 років. Жінка госпіталізована до медичної установи.

Крім того, близько 04:13 у селі Шестакове Старосалтівської тергромади Чугуївського району, внаслідок влучання у землю БпЛА "Герань-2", горів зруйнований приватний будинок. Постраждалих немає.