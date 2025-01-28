В ОВА розповіли про наслідки ударів по Харкову і району, є постраждалі

Вночі російські терористи атакували ударними дронами місто Харків і населені пункти Харківського району. Внаслідок ударів постраждали четверо цивільних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За його словами, впродовж ночі було зафіксовано кілька хвиль атак БпЛА, також є влучання.
Так, близько 00:35 у Новобаварському районі Харкова внаслідок удару "Шахеда" була пошкоджена газова труба і пʼять автомобілів. Виникла пожежа. Дві людини отримали гострі реакції на стрес - 59-річна жінка та 9-річна дівчина. Більше інформація про постраждалих не надходила.
Також було виявлено два БпЛА в Київському районі міста, без потерпілих.
О 04:13 у Роганській територіальній громаді Харківський району внаслідок падіння БпЛА, попередньо типу "Шахед", зруйновано приватний будинок і гараж. Пошкоджено розташовані поруч 4 приватні будинки. Постраждали 2 людини: жінка 62 років, чоловік 66 років. Жінка госпіталізована до медичної установи.
Крім того, близько 04:13 у селі Шестакове Старосалтівської тергромади Чугуївського району, внаслідок влучання у землю БпЛА "Герань-2", горів зруйнований приватний будинок. Постраждалих немає.
В ніч на 28 січня, у Харкові пролунали вибухи під час ворожої повітряної атаки через застосування ударних безпілотників.
Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив про "приліт" на територію цивільного підприємства у Новобаварському районі.
Крім того, через атаку дрона сталася масштабна пожежа в Холодногірському районі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.