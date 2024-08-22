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В ОВА розповіли, як Курська операція вплинула на ситуацію в Сумській області

Фото: глава Сумської ОВА Володимир Артюх (sm.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Після початку Курської операції зменшилася кількість обстрілів росіянами Сумської області з артилерійських систем та стрілецької зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Сумської ОВА Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

За його словами, завдячуючи операції ЗСУ у Курській області з'явилась можливість відновлювати об'єкти та житлово-комунального господарства, зокрема енергетичні, які знаходяться у безпосередній близькості до кордону з Росією.

"Зараз служби працюють кожного дня щодо відновлення водопостачання, газопостачання та електропостачання. Раніше, коли ворог бив з артилерійських систем та стрілецької зброї, ми таких робіт проводити не могли", - зазначив Артюх.

Операція ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, українські військові вже понад два тижні проводять операцію у Курській області. ЗСУ прорвали кордон та взяли під контроль низку населених пунктів у російському регіоні.

Метою операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України, а також створення буферної зони.

Зокрема, сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що українські бійці взяли під контроль ще один населений пункт у Курській області. Загальна кількість таких населених пунктів перевищила 90.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, українські воїни у рамках операції у Курській області не лише відновлюють справедливість. Вони також досягають ефективних результатів.

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