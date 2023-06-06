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В Харківській ОВА припустили, скільки могло витекти аміаку із пошкодженого трубопроводу

Фото: витік аміаку із трубопроводу у Харківській області (УНІАН)
Автор: Максим Шушко

Внаслідок обстрілу російською окупаційною армією Харківської області пошкоджено трубопровід з аміаком. Відбулася розгерметизація, в області розгорнули штаб із ліквідації наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"Загалом це може бути до 134 тонн аміаку, хмару може рознести на відстань до 2,5 кілометрів. Нині напрямок вітру - у бік тимчасово окупованих територій", - заявив директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол.

Він додав, що точні об'єми витоку пошкодженого неподалік Масютівки трубопроводу з аміаком наразі встановлюють, а загрози для населених пунктів підконтрольних Україні, станом на 22:30, немає.

Російські обстріли Харківської області

Внаслідок ворожих ударів, 5 червня, відбулася розгерметизація трубопроводу з аміаком у Куп'янському районі Харківської області. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за всіма вимірами, які зробила не тільки Куп'янська, а й Петропавлівська громада, фон аміаку знаходиться в нормі.

У Харківській області відзначається зростання інтенсивності обстрілів з боку Росії остнніми днями. 5 червня, внаслідок нападу оккупантів на Балаклію, щонайменше одна людина загинула, а ще вісім отримали поранення.

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харковВійна Росії проти України