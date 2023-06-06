В ОВА предположили, сколько могло вытечь аммиака из поврежденного россиянами трубопровода

В результате обстрела российской оккупационной армией Харьковской области поврежден трубопровод с аммиаком. Произошла разгерметизация, в области развернули штаб по ликвидации последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
"В общей сложности это может быть до 134 тонн аммиака, облако может разнести на расстояние до 2,5 километров. Сейчас направление ветра - в сторону временно оккупированных территорий", - заявил директор департамента гражданской защиты Харьковской ОВА Иван Сокок.
Он добавил, что точные объемы утечки поврежденного неподалеку Масютовки трубопровода с аммиаком устанавливают, а угрозы для населенных пунктов подконтрольных Украине, по состоянию на 22:30, нет.
В Харьковской области отмечается рост интенсивности обстрелов со стороны России в последние дни. 5 июня, в результате нападения оккупантов на Балаклею, по меньшей мере один человек погиб, а еще восемь получили ранения.
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