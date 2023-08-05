В ОВА назвали наслідки ракетної атаки на Хмельницьку область

Російська окупаційна армія сьогодні, 5 серпня, атакувала Хмельницьку область ракетами. В обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки ракетних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА в Telegram.
Російські війська сьогодні обстріляли ракетами Хмельницьку область. В одній з громад лунала серія вибухів.
Внаслідок ворожії атаки вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках. Також, вибило вікна на автовокзалі, в одному з комунальних закладів культури та в комерційному приміщенні.
"Найважливіше, що постраждалих від атаки немає", - зазначив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Росіяни атакували Україну ракетами "Кинджал" та "Калібр". Відомо, що вперше за багато місяців одну із ракет російські війська випустили з території Білорусі. Під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Запоріжжі, Хмельницькій та Житомирській областях.
Президент Володимир Зеленський розповів, що ціллю окупантів стала "Мотор-Січ" та Хмельницька область.
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