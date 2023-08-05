UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ОВА назвали наслідки ракетної атаки на Хмельницьку область

Фото: наслідки ракетної атаки на Хмельницьку область (dsns_telegram)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія сьогодні, 5 серпня, атакувала Хмельницьку область ракетами. В обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА в Telegram.

Російські війська сьогодні обстріляли ракетами Хмельницьку область. В одній з громад лунала серія вибухів.

Внаслідок ворожії атаки вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках. Також, вибило вікна на автовокзалі, в одному з комунальних закладів культури та в комерційному приміщенні.

"Найважливіше, що постраждалих від атаки немає", - зазначив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Ракетна атака по Україні

Росіяни атакували Україну ракетами "Кинджал" та "Калібр". Відомо, що вперше за багато місяців одну із ракет російські війська випустили з території Білорусі. Під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Запоріжжі, Хмельницькій та Житомирській областях.

Президент Володимир Зеленський розповів, що ціллю окупантів стала "Мотор-Січ" та Хмельницька область

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетна атакаХмельницкая область