В ОВА назвали последствия ракетной атаки на Хмельницкую область

Российские войска сегодня обстреляли ракетами Хмельницкую область. В одной из общин звучала серия взрывов.

В результате вражеской атаки взрывной волной повреждены кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах. Также выбило окна на автовокзале, в одном из коммунальных заведений культуры и в коммерческом помещении.

"Самое важное, что пострадавших от атаки нет", - отметил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Ракетная атака по Украине

Россияне атаковали Украину ракетами "Кинжал" и "Калибр". Известно, что впервые за многие месяцы одну из ракет российские войска выпустили с территории Беларуси. Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Запорожье, Хмельницкой и Житомирской областях.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что целью оккупантов стала "Мотор-Сич" и Хмельницкая область.