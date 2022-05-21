Отзывают подписи. Рада не будет рассматривать лишение гражданства за выезд из Украины

Народные депутаты отзывают подписи под законопроектом 7381, который предлагает лишать украинского гражданства тех военнообязанных, кто выехал из страны и в течение месяца не вернулся. Таким образом, парламент не будет его рассматривать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

"Законопроект 7381 о лишении гражданства за невозвращение из-за границы, зарегистрированный в парламенте на днях, рассматриваться не будет. Коллеги отзывают свои подписи под законопроектом. Почему законопроект не может быть принят, коллегам объяснила. Баланс между общественным запросом и Конституцией возобновлен", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Раде предлагают лишать гражданства военнообязанных, которые во время военного положения выехали из страны и не вернулись в течение 30 дней.

Кроме того, предлагалось лишать гражданства за письменный отказ от мобилизации.