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Раде предлагают лишать военнообязанных гражданства за выезд из Украины

Новина українською →
Киев, Пятница 20 мая 2022 13:40
Раде предлагают лишать военнообязанных гражданства за выезд из Украины Фото: украинцев могут лишить гражданства за выезд из страны (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украинских мужчин, которые выехали за границу во время военного положения и не вернулись в течение 30 дней, могут лишить гражданства. Соответствующий законопроект 7381 зарегистрирован в Верховной раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта.

В частности, предлагается внести изменения в закон о правовом режиме военного положения, согласно которым военнообязанные могут быть лишены гражданства Украины, если выехали из страны и не вернулись в течение 30 дней.

Речь идет о тех, кто выехал и не вернулся без уважительных причин - запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, крушения, аварии, командировки, официальная работа за границей, пребывание на стационарном лечении или другие обстоятельства, которые препятствуют выезду из страны пребывания. Эту меру предлагается распространить и на тез, кто выехал в Российскую Федерацию.

Кроме того, предлагается лишать украинского гражданства за письменный отказ от мобилизации.

Напомним, ранее в Раду был внесен законопроект, которым предлагается лишать гражданства тех, кто поддерживал оккупацию украинских территорий и воевал за Россию.

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