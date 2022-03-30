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Отвод российских войск говорит о провале наступления на Киев, - Минобороны Великобритании

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Киев, Среда 30 марта 2022 00:53
Отвод российских войск говорит о провале наступления на Киев, - Минобороны Великобритании Министерство обороны Великобритании (Фото: diginomica.com)
Автор: Константин Широкун

Министерство обороны Великобритании в ежедневной сводке отмечает, что неоднократные неудачи русских и успешные контратаки украинской армии означают провал наступления российских сил на этом направлении и невозможность в краткие сроки окружить Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

Заявления России о снижении активности вокруг Киева и сообщения о выводе некоторых российских подразделений из этих районов также могут свидетельствовать о признании Россией того факта, что теперь она потеряла инициативу в регионе.

В британском оборонном ведомстве также уверены, что Россия будет стремиться перебросить боевые силы с севера для своего наступления в Донецкой и Луганской областях.

Война России против Украины длится тридцать четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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