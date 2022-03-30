Отвод российских войск говорит о провале наступления на Киев, - Минобороны Великобритании
Министерство обороны Великобритании в ежедневной сводке отмечает, что неоднократные неудачи русских и успешные контратаки украинской армии означают провал наступления российских сил на этом направлении и невозможность в краткие сроки окружить Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.
Заявления России о снижении активности вокруг Киева и сообщения о выводе некоторых российских подразделений из этих районов также могут свидетельствовать о признании Россией того факта, что теперь она потеряла инициативу в регионе.
В британском оборонном ведомстве также уверены, что Россия будет стремиться перебросить боевые силы с севера для своего наступления в Донецкой и Луганской областях.
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