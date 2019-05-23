Ответственность за военные преступления должна стать "новой нормой", - постпред при ООН

Фото: Владимир Ельченко (UN Photo/Rick Bajornas)

Владимир Ельченко обратился в Совбез ООН во время дебатов по защите гражданских лиц в вооруженном конфликте

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился в Совбез ООН во время открытых дебатов по защите гражданских лиц в вооруженном конфликте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ельченко в Twitter.

"Ответственность за военные преступления, нарушения международного гуманитарного права, нарушения и злоупотребления правами человека должны стать "новой нормой ", - заявил постпред.

Напомним, постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций Владимир Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно "языкового закона". В частности, Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и аргументацию о том, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Совет безопасности ООН большинством голосов заблокировал предложение России обсудить принятый Украиной "языковой закон". Против обсуждения украинского закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" проголосовали шесть стран: США, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша.