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Відповідальність за військові злочини повинна стати "новою нормою", - постпред при ООН

Новини » Політика    23.05.2019 - 21:40
Відповідальність за військові злочини повинна стати "новою нормою", - постпред при ООН
Фото: Володимир Єльченко (UN Photo/Rick Bajornas)

Володимир Єльченко звернувся до ради Безпеки ООН під час дебатів щодо захисту цивільних осіб у збройному конфлікті

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко звернувся до ради Безпеки ООН під час відкритих дебатів щодо захисту цивільних осіб у збройному конфлікті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єльченко у Twitter.

"Відповідальність за військові злочини, порушення міжнародного гуманітарного права, порушення і зловживання правами людини повинні стати "новою нормою ", - заявив постпред.

Нагадаємо, постійний представник України в Організації об'єднаних націй Володимир Єльченко направив голові Ради безпеки лист щодо "мовного закону". Зокрема, Єльченко направив голові Ради безпеки лист щодо закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і аргументацію про те, чому цей закон не відноситься до порядку денного Ради безпеки ООН.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Рада безпеки ООН більшістю голосів заблокував пропозицію Росії обговорити ухвалений Україною "мовний закон". Проти обговорення українського закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" проголосували шість країн: США, Франція, Великобританія, Німеччина, Бельгія і Польща.

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