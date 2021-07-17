Ответственность неизбежна: в Украине сделали заявление к годовщине катастрофы MH17

Президент подчеркнул, что сейчас прилагаются все усилия, чтобы установить правду в причинах трагедии.

"Печаль и боль в наших сердцах в седьмую годовщину ужасной трагедии и невыразимого преступления, которое будет помнить весь мир. 298 погибших рейса \MH17. Невозможно поверить, что это произошло в современном мире. Сочувствую. Прилагаем все усилия для установления правды. Ответственность неизбежна!",- подчеркнул Зеленский.

В то же время, Кулеба отметил, что за эти годы преступление детально расследовано, несмотря на фейки России и ее нежелание сотрудничать.

"Сейчас речь идет о поименном установлении каждого преступника и привлечении их к ответственности. Справедливость может занимать время, но она неизбежна", - убежден глава украинской дипломатии.

В то же время, в Минобороны заявили о прямой причастности России к авиакатастрофе.

"Несмотря на попытки российской пропаганды исказить реальность, с каждым новым доказательством в суде прямая причастность России становится для мира очевиднее. За это и тысячи других преступлений виновные обязательно понесут справедливое наказание", - говорится в заявлении.