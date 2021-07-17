Ответственность неизбежна: в Украине сделали заявление к годовщине катастрофы MH17

В Украине чтят память 298 жертв сбития рейса МН17 над Донбассом. Ответственность за катастрофу, которая произошла ровно семь лет назад, неизбежна.
Об этом сообщает РБК-Украина на заявления президента Владимира Зеленского и главы МИД Дмитрия Кулебы в Twitter.
Президент подчеркнул, что сейчас прилагаются все усилия, чтобы установить правду в причинах трагедии.
"Печаль и боль в наших сердцах в седьмую годовщину ужасной трагедии и невыразимого преступления, которое будет помнить весь мир. 298 погибших рейса \MH17. Невозможно поверить, что это произошло в современном мире. Сочувствую. Прилагаем все усилия для установления правды. Ответственность неизбежна!",- подчеркнул Зеленский.
В то же время, Кулеба отметил, что за эти годы преступление детально расследовано, несмотря на фейки России и ее нежелание сотрудничать.
"Сейчас речь идет о поименном установлении каждого преступника и привлечении их к ответственности. Справедливость может занимать время, но она неизбежна", - убежден глава украинской дипломатии.
В то же время, в Минобороны заявили о прямой причастности России к авиакатастрофе.
"Несмотря на попытки российской пропаганды исказить реальность, с каждым новым доказательством в суде прямая причастность России становится для мира очевиднее. За это и тысячи других преступлений виновные обязательно понесут справедливое наказание", - говорится в заявлении.
Ранее министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины сделали совместное заявление к седьмой годовщине катастрофы МН17.
Напомним, 17 июля 2014 года пророссийские боевики с оккупированной территории Донбасса сбили самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур.
Рассмотрение дела проходит в Международном суде Гааги. Ожидается, что суд завершит рассмотрение дела MH17 не раньше конца 2023 года.