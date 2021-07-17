Відповідальність неминуча: в Україні зробили заяву до роковин катастрофи MH17

В Україні вшановують пам’ять 298 жертв збиття рейсу МН17 над Донбасом. Відповідальність за катастрофу, яка сталася рівно сім років тому, неминуча.
Про це повідомляє РБК-Україна на заяви президента Володимира Зеленського та глави МЗС Дмитра Кулеби у Twitter.
Президент наголосив, що наразі докладаються всі зусилля, щоб встановити правду в причинах трагедії.
"Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам‘ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу MH17. Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча!", - наголосив Зеленський.
Водночас, Кулеба зазначив, що за ці роки злочин детально розслідуваний, попри фейки Росії та її небажання співпрацювати.
"Нині йдеться про поіменне встановлення кожного злочинця і притягнння їх до відповідальності. Справедливість може займати час, але вона неуникна", - переконаний глава української дипломатії.
Натомість в Міноборони заявили про пряму причетність Росії до авіакатастрофи.
"Попри намагання російської пропаганди спотворити реальність, з кожним новим доказом у суді пряма причетність Росії стає для світу очевиднішою. За цей і тисячі інших злочинів винні обов‘язково понесуть справедливе покарання", - йдеться в заяві.
Раніше міністри закордонних справ Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України зробили спільну заяву до сьомої річниці катастрофи МН17.
Нагадаємо, 17 липня 2014 року проросійські бойовики з окупованої території Донбасу збили літак, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура.
Розгляд цієї справи проходить у Міжнародному суді Гааги. Очікується, що суд завершить розгляд справи MH17 не раніше кінця 2023 року.