Відповідальність неминуча: в Україні зробили заяву до роковин катастрофи MH17

Президент наголосив, що наразі докладаються всі зусилля, щоб встановити правду в причинах трагедії.

"Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам‘ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу MH17. Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча!", - наголосив Зеленський.

Водночас, Кулеба зазначив, що за ці роки злочин детально розслідуваний, попри фейки Росії та її небажання співпрацювати.

"Нині йдеться про поіменне встановлення кожного злочинця і притягнння їх до відповідальності. Справедливість може займати час, але вона неуникна", - переконаний глава української дипломатії.

Натомість в Міноборони заявили про пряму причетність Росії до авіакатастрофи.

"Попри намагання російської пропаганди спотворити реальність, з кожним новим доказом у суді пряма причетність Росії стає для світу очевиднішою. За цей і тисячі інших злочинів винні обов‘язково понесуть справедливе покарання", - йдеться в заяві.