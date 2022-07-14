Ответственность за нарушение комендантского часа отсутствует. В Раде предлагают ввести штрафы

В Верховной раде зарегистрирован проект изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Предлагается ввести штрафы за нарушение установленных ограничений в условиях действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7553 .

"Учитывая, что режим комендантского часа в условиях военного положения до 24.02.2022 года не вводился на территории Украины, ответственность за нарушение соответствующих ограничений отсутствует в действующих нормативно-правовых актах", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно проекту, нарушение комендантского часа, то есть пребывание в определенный период суток, во время действия военного положения, на улицах и в других общественных местах или движение транспортных средств без специально выданных пропусков или удостоверений влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от 510 до 850 гривен.

За повторное нарушение в течение года предлагается штраф от 1700 до 3400 гривен.