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Відповідальність за порушення комендантської години відсутня. У Раді пропонують ввести штрафи

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Україна, Четвер 14 липня 2022 12:05
Відповідальність за порушення комендантської години відсутня. У Раді пропонують ввести штрафи Фото: за порушення комендантської години пропонують штрафувати на 500 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований проект змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пропонується ввести штрафи за порушення встановлених обмежень в умовах дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 7553.

"Враховуючи, що режим комендантської години в умовах воєнного стану до 24.02.2022 року не запроваджувався на території України, відповідальність за порушення відповідних обмежень відсутня у діючих нормативно-правових актах", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Згідно з проектом, порушення комендантської години, тобто перебування у певний період доби, під час дії воєнного стану, на вулицях та в інших громадських місцях або рух транспортних засобів, без спеціально виданих перепусток або посвідчень, - тягне за собою попередження або накладення штрафу від 510 до 850 гривень.

За повторне порушення протягом року пропонується штраф від 1700 до 3400 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні під час війни дозволили правоохоронцям затримувати громадян на дев'ять діб замість трьох. Це дозволено робити без рішення слідчого судді, суду або постанови прокуратури.

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