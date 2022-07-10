ru ua
Вс, 10 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ответственная за Украину в Конгрессе США вступилась за Зеленского

Новина українською →
Воскресенье 10 июля 2022 20:52
Ответственная за Украину в Конгрессе США вступилась за Зеленского Фото: Марси Каптур (Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Марси Каптур, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе США, поддержала президента Владимира Зеленского и обвинила свою коллегу Викторию Спартц в опрометчивой помощи президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление Каптур.

В частности, она отметила, что Конгресс США во главе с группой поддержки Украины подавляющим большинством членов обеих партий инициировал поддержку Украины в ее героических усилиях защитить родину и прекратить жестокую войну России.

"Пока некоторые члены могут стремиться посеять разногласия и разжечь напряженность, в целом Конгресс Соединенных Штатов твердо поддерживает президента Зеленского и его руководство, в то время, как Украина борется за свое выживание. Уровень и масштабы сотрудничества США с Офисом президента Зеленского не дают оснований сомневаться в лояльности любого должностного лица", - заявила она.

В то же время, добавляет Каптур, те, кто распространяет дикие нарративы, направленные против украинских чиновников во время войны, опрометчиво оказывают помощь Путину и его пропагандистам.

"Соединенные Штаты привержены победе Украины, и в украинский народ не имеет большего друга, чем Соединенные Штаты. Как союзники, мы будем продолжать работать бок о бок с президентом Зеленским и его офисом, чтобы обеспечить прекращение этой войны", - резюмировала политик.

Напомним, представительница Конгресса США Виктория Спартц обратилась с официальным письмом к президенту США Джо Байдена и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ. Об этом она сообщила на странице в Twitter.

В украинском МИДе резко раскритиковали члена Конгресса США по роспропаганду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Конгресс США
NEWS
Что происходит на линии фронта: актуальная карта боевых действий на 10 июля
Что происходит на линии фронта: актуальная карта боевых действий на 10 июля
DAILY
Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России