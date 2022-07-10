ru ua
Нд, 10 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Відповідальна за Україну у Конгресі США вступилася за Зеленського

Новость на русском →
Неділя 10 липня 2022 20:52
Відповідальна за Україну у Конгресі США вступилася за Зеленського Фото: Марсі Каптур (Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Марсі Каптур, співголова групи на підтримку України в Конгресі США, підтримала президента Володимира Зеленського та звинуватила свою колегу Вікторію Спартц у необачній допомозі президенту Росії Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву Каптур.

Зокрема, вона наголосила на тому, що Конгрес США на чолі з групою підтримки України переважною більшістю членів з обох партій ініціював підтримку України в її героїчних зусиллях захистити батьківщину та припинити жорстоку війну Росії.

"Поки деякі члени можуть прагнути посіяти розбіжності та розпалити напруженість, загалом Конгрес Сполучених Штатів твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, у той час, як Україна бореться за своє виживання. Рівень та масштаби співпраці США з Офісом президента Зеленського не дають підстав сумніватися в лояльності будь-якої посадової особи", - заявила вона.

Водночас, Додає Каптур, ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані проти українських чиновників під час війни, необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам.

"Сполучені Штати віддані перемозі України, і в український народ не має більшого друга, ніж Сполучені Штати. Як союзники, ми продовжуватимемо працювати пліч-о-пліч з президентом Зеленським та його офісом, щоб забезпечити припинення цієї війни", - резюмувала політик.

Нагадаємо, представниця Конгресу США Вікторія Спартц звернулася з офіційним листом до президента США Джо Байдена і попросила його перевірити можливі зв’язки керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з РФ. Про це вона повідомила на сторінці в Twitter.

В українському МЗС різко розкритикували члена Конгресу США за роспропаганду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Конгресс США
NEWS
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
DAILY
Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії