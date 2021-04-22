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"Ответ не заставит ждать": Россия отреагировала на высылку своих дипломатов из Словакии

Автор: РБК-Украина

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение Словакии выслать троих российских дипломатов. Она заявила, что "ответ не заставит себя ждать".

Об этом Захарова сказала в коментарии ТАСС.

По ее словам, Москва глубокого разочарована решением Словакии.

"Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу. Наш ответ не заставит себя ждать", - заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что правительство Словакии приняло решение выслать из страны трех российских дипломатов. Они должны покинуть страну в течение семи дней.

Напомним, ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.

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