"Відповідь не змусить чекати": Росія відреагувала на висилку своїх дипломатів зі Словаччини

Представник МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на рішення Словаччини вислати трьох російських дипломатів. Вона заявила, що "відповідь не змусить себе чекати".
За її словами, Москва глибоко розчарована рішенням Словаччини.
"Глибоко розчаровані недружніми діями Братислави, яка вирішила проявити псевдосолідарність з Прагою у сфабрикованій справі. Наша відповідь не змусить себе чекати", - заявила Захарова.
Раніше повідомлялося, що уряд Словаччини прийняв рішення вислати з країни трьох російських дипломатів. Вони повинні покинути країну протягом семи днів.
Нагадаємо, раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів.