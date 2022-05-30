Ответ Лаврову. Подоляк показал последствия обстрелов "военных целей" РФ в Украине

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявление главы МИД России Сергея Лаврова относительно "военных целей" в Украине. Он также показал последствия обстрелов оккупантами населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter .

"Мы не бьем по гражданским объектам, атакуем только военные цели, заявил министр по оправданию военных преступлений России господин Лавров. Считаем, что Всемирная организация здравоохранения должна создать международный психиатрический консилиум для оценки заявлений представителей РФ. Возможно, новый вирус?"- написал он.

Как очередное доказательство того, что Россия обстреливает мирных жителей, Подоляк обнародовал фото последствий атак по жилым районам.