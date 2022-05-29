Лавров назвал главный приоритет РФ в войне против Украины

Главным российским приоритетом России в войне против Украины является полный захват Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова для французского телеканала TF1 .

"Нашим главным приоритетом является "освобождение" Донецкой и Луганской областей, которые сейчас признаны Российской Федерацией "независимыми государствами", - отметил он.

При этом он уклонился от ответа на вопрос, будет ли Россия продвигаться дальше после захвата Донбасса.

"Наша очевидная цель, конечно, выдавить украинскую армию из Донецкой и Луганской областей. По остальным территориям Украины, где есть люди, не желающие разрывать связи с Россией, решать будет население этих регионов", - подчеркнул Лавров.