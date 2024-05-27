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В ОТУВ "Сіверськ" розповіли про ситуацію на кордоні з Чернігівською та Сумською областями

Фото: ЗСУ готуються до наступу російської армії (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Тактика дій ворога поряд з кордонами Сумської, а також Чернігівської областей залишається наразі незмінною. Крім активного застосування ДРГ, для яких на півночі Сумської області є сприятлива географія - численні лісові масиви, росіяни також обстрілюють населені пункти вздовж всієї смуги прикордоння.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник.

"Але, як і спроби прориву ДРГ, обстріли здійснюються вздовж усього кордону. Явної концентрації на конкретній ділянці, що є однією з ознак підготовки наступальних дій там, не фіксується. Крім того, поряд з кордонами немає такого угрупування, яке може бути готове для здійснення масштабних наступальних дій ворогом. Ці сили наразі розосереджені. Водночас у противника там є єдине командування - УВ "Север", - сказав виданню речник ОТУВ "Сіверськ".

За його словами, за пересуванням підрозділів і техніки з боку Росії дуже ретельно спостерігають , і, відповідно, посилють ці напрямки. "Суджа є залізнично-вузловою станцією. Крім того, є і Суземка на Сумському кордоні, і станція Клімова в Брянській області поблизу кордону на Чернігівщині. Це вузлові станції, куди прибувають ешелони з технікою, особовими складами або ще чимось. Тому ці пункти розглядаються як такі, де може бути певна зосередженість військ противника", - пояснив Мисник.

Однак саме в цих населених пунктах ворожі підрозділи не затримуються - вони туди прибувають і відбувають, каже речник ОТУВ "Сіверськ". Росіяни намагаються розосереджуватись, щоби не потрапити під удари Сил оборони. Але як тільки вони з'являються поряд з кордоном, ворожі підрозділи та їхні засоби знищуються.

Нагадаємо, раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив, що російські війська після наступу у Харківській області зроблять потужний удар у напрямку Сум. За його словами, російські війська зосереджені в районі міста Суджа.

Як заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, наступ російської армії на Сумську область не слід виключати. Він може відбутися, щоб розтягнути лінію фронту.

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