В ОТУ "Харків" висміяли безглузді фейки росіян про просування у Вовчанську

Один із пропагандистських Telegram-каналів ворога написав про те, що на лівому березі Вовчанська росіяни нібито просуваються щодня на 150-300-400-700 метрів.

Фото: карта боїв у Вовчанську (t.me/otukharkiv)

"Взявши в руки калькулятор і уважно переглянувши зведення (пропагандистів - ред.), у підсумку ми отримали приголомшливі цифри. Якщо вірити російським пропагандистам, то у вересні на лівому березі Вовчанська вони просунулися на 6600 метрів, а в жовтні - ще на 10400, а всього за два місяці - на 17 км", - звернули увагу в ОТУ "Харків".

При цьому загальна довжина Вовчанська з півночі на південь становить 7,5 кілометрів, а із заходу на схід - близько 3 кілометрів.

"Мабуть, у російській армії придумали свій, альтернативний метр, яким вимірюють просування", - зазначили військові.