В ОТУ "Харків" висміяли безглузді фейки росіян про просування у Вовчанську

Російські пропагандисти нафантазували, що окупанти нібито щодня просуваються у Вовчанську Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Харків" Сил оборони України в Telegram.
Один із пропагандистських Telegram-каналів ворога написав про те, що на лівому березі Вовчанська росіяни нібито просуваються щодня на 150-300-400-700 метрів.
Фото: карта боїв у Вовчанську (t.me/otukharkiv)
"Взявши в руки калькулятор і уважно переглянувши зведення (пропагандистів - ред.), у підсумку ми отримали приголомшливі цифри. Якщо вірити російським пропагандистам, то у вересні на лівому березі Вовчанська вони просунулися на 6600 метрів, а в жовтні - ще на 10400, а всього за два місяці - на 17 км", - звернули увагу в ОТУ "Харків".
При цьому загальна довжина Вовчанська з півночі на південь становить 7,5 кілометрів, а із заходу на схід - близько 3 кілометрів.
"Мабуть, у російській армії придумали свій, альтернативний метр, яким вимірюють просування", - зазначили військові.
Нагадаємо, раніше 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка, яка тримає оборону у Вовчанську, розповіла про операцію російських солдатів у місті.
Росіян відправили повісити прапор РФ на одній із будівель Рубіжанського житлового масиву і зняти пропагандистське відео.
Після цього вони спробували сховатися в одній із будівель неподалік, але їх наздогнала українська авіація. У результаті ворожі солдати були ліквідовані.
У бригаді зазначили, що така операція ворога показує, як військове командування РФ ставиться до особового складу.