UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

В ОТУ "Харків" висміяли безглузді фейки росіян про просування у Вовчанську

Ілюстративне фото: російська пропаганда бреше про просування у Вовчанську (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські пропагандисти нафантазували, що окупанти нібито щодня просуваються у Вовчанську Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Харків" Сил оборони України в Telegram.

Один із пропагандистських Telegram-каналів ворога написав про те, що на лівому березі Вовчанська росіяни нібито просуваються щодня на 150-300-400-700 метрів.

 

Фото: карта боїв у Вовчанську (t.me/otukharkiv)

"Взявши в руки калькулятор і уважно переглянувши зведення (пропагандистів - ред.), у підсумку ми отримали приголомшливі цифри. Якщо вірити російським пропагандистам, то у вересні на лівому березі Вовчанська вони просунулися на 6600 метрів, а в жовтні - ще на 10400, а всього за два місяці - на 17 км", - звернули увагу в ОТУ "Харків".

При цьому загальна довжина Вовчанська з півночі на південь становить 7,5 кілометрів, а із заходу на схід - близько 3 кілометрів.

"Мабуть, у російській армії придумали свій, альтернативний метр, яким вимірюють просування", - зазначили військові.

Бої у Вовчанську

Нагадаємо, раніше 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка, яка тримає оборону у Вовчанську, розповіла про операцію російських солдатів у місті.

Росіян відправили повісити прапор РФ на одній із будівель Рубіжанського житлового масиву і зняти пропагандистське відео.

Після цього вони спробували сховатися в одній із будівель неподалік, але їх наздогнала українська авіація. У результаті ворожі солдати були ліквідовані.

У бригаді зазначили, що така операція ворога показує, як військове командування РФ ставиться до особового складу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВовчанськХарківВійна в Україні