В ОТГ "Харьков" высмеяли нелепые фейки россиян о продвижении в Волчанске

Один из пропагандистских Telegram-каналов врага написал о том, что на левом берегу Волчанска россияне якобы продвигаются каждый день на 150-300-400-700 метров.

Фото: карта боев в Волчанске (t.me/otukharkiv)

"Взяв в руки калькулятор и внимательно пересмотрев сводку (пропагандистов - ред.), в итоге мы получили потрясающие цифры. Если верить российским пропагандистам, то в сентябре на левом берегу Волчанска они продвинулись на 6600 метров, а в октябре - еще на 10400, а всего за два месяца - на 17 км", - обратили внимание в ОТГ "Харьков".

При этом общая длина Волчанска с севера на юг составляет 7,5 километров, а с запада на восток - около 3 километров.

"Видимо, в российской армии придумали свой, альтернативный метр, которым измеряют продвижение", - отметили военные.