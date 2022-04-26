Без оттягиваний. Арестович назвал главное условие для контрнаступления украинских войск

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал главное условие для контрнаступления Вооруженных сил Украины. Речь идет об отсутствии тяжелого вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арестовича в эфире телемарафона.
По его словам, контрнаступление требует большого количества техники, живой силы и тыла. Однако партнеры помогут Украине с вооружением. Арестович заверил, что после этого украинские военные перейдут в контрнаступление без оттягиваний.
"У нас тяжелого оружия нет. Нам оно нужно. Запад его нам предоставит, и мы переходим в контрнаступление. Не будет никаких оттягиваний", - заявил советник главы ОП.
Напомним, сегодня российские оккупанты продолжили обстреливать Харьков. В результате три человека погибли, семь ранены.
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