Без відтягувань. Арестович назвав головну умову для контрнаступу українських військ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Арестовича в ефірі телемарафону.

За його словами, контрнаступ потребує великої кількості техніки, живої сили і тилу. Проте партнери допоможуть Україні з озброєнням. Арестович запевнив, що після цього українські військові перейдуть в контрнаступ без зволікань.

"У нас важкої зброї немає. Нам вона потрібна. Захід її нам надасть, і ми переходимо в контрнаступ. Не буде ніяких відтягувань", - заявив радник голови ОП.