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Оттепель в Украине. Спасатели предупреждают о подтоплениях: список регионов

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине спасатели предупредили о возможных подтоплениях. Назван список регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

В частности, ожидается повышение уровней воды над уровнями:

  • 11-12 февраля на реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1-0,5 м, местами возможен начальный выход воды на пойму; на р. Припять в створе поста Речица и р. Стоход в створе поста Любешов - дальнейшее затопление поймы (I уровень опасности - желтый).
  • 11-12 февраля на реках бассейна Днестра, Прута и Сирета на 0,2-1,0 м с ослаблением ледовых явлений, ледоходом, без негативных последствий. На отдельных участках рек бассейна Стрыя возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды.

Напомним, сегодня в Украине все еще будет преобладать теплая погода.

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