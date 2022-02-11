Оттепель в Украине. Спасатели предупреждают о подтоплениях: список регионов

В частности, ожидается повышение уровней воды над уровнями:
11-12 февраля на реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1-0,5 м, местами возможен начальный выход воды на пойму; на р. Припять в створе поста Речица и р. Стоход в створе поста Любешов - дальнейшее затопление поймы (I уровень опасности - желтый).
11-12 февраля на реках бассейна Днестра, Прута и Сирета на 0,2-1,0 м с ослаблением ледовых явлений, ледоходом, без негативных последствий. На отдельных участках рек бассейна Стрыя возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды.