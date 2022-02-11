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Відлига в Україні. Рятувальники попереджають про підтоплення: список регіонів

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні рятувальники попередили про можливі підтоплення. Названо список регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Зокрема, очікується пiдвищення рiвнiв води над рiвнями:

  • 11-12 лютого на рiчках басейнів Захiдного Бугу та Прип'яті на 0,1-0,5 м, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву; на р. Прип'ять у створi поста Рiчиця та р. Стохiд у створi поста Любешiв - подальше затоплення заплави (І рівень небезпеки - жовтий).
  • 11-12 лютого на рiчках басейну Днiстра, Прута та Сiреті на 0,2-1,0 м з послабленням льодових явищ, льодоходом, без негативних наслiдкiв. На окремих дiлянках рiчок басейну Стрия можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води.

Нагадаємо, сьогодні в Україні все ще переважатиме тепла погода.

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