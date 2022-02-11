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Тепло, но местами со снегом и дождями: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Пятница 11 февраля 2022 06:00
Тепло, но местами со снегом и дождями: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня погода в Украине будет теплой но местами будет идти снег с дождем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 11 февраля в Украине все еще будет преобладать теплая погода. Существенных осадков не ожидается, только в северо-восточных и западных регионах будет идти небольшой дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в северо-восточных областях небольшой мокрый снег, днем в западных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

В северных, восточных, центральных областях, в Карпатах и на Закарпатье на дорогах ночью и утром местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, с периодическими порывами до сильного.

Температура воздуха составит:

  • в западных областях днем +5 +8, ночью 0 +3 градуса;
  • на севере страны +4 +7 градусов днем, ночью от -1 до +2;
  • в восточных областях днем +4 +8, а ночью -1 +1 градуса;
  • на юге страны +9 +11 градусов днем, ночью 0 +3;
  • в центральных областях +6 +9 днем, а ночью 0 +2 градуса.

Тепло, но местами со снегом и дождями: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах ночью и утром местами гололедица. Столбик термометра днем покажут +5 +7 градусов, а ночью +1 +3.

Тепло, но местами со снегом и дождями: прогноз погоды на сегодня

Напомним, по данным синоптиков, в Украине в конце этой недели ожидается снижение ночной температуры ниже нуля.

Добавим, за месяц в Киеве климатологи зафиксировали четыре температурных рекорда.

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