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Оттепель в Украине поднимет уровень воды в реках, туристов просят не ходить в горы

Автор: РБК-Украина

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой. Но оттепель поднимет уровень воды в реках, а также будет способствовать повышенной лавинной опасности в горах.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Уровень воды в реках растет

Сообщается, что 27-28 февраля на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается формирования волны тало-дождевого паводка с подъемом уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями 26 февраля. Без негативных последствий.

Также 27-28 февраля ожидается подъем уровней воды над уровнями 26 февраля:

  • на участке Днестра Галич - Залещики на 0,5-1,0 м, без негативных последствий;
  • на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) на 0,3-0,8 м;
  • на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,3-1,3 м;
  • на реке Вишня около села Твиржа (бассейн Сяна) на 1,5-2,0 м, местами возможен выход на пойму (уровень опасности желтый).

Ходить в горы опасно

В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками на высокогорье Закарпатской и на среднегорье Львовской областей, а также на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Спасатели призывают людей не рисковать здоровьем во время походов в горы в период объявления лавинной опасности.

Напомним, сегодня, 27 февраля, на всей территории Украины ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождей. А днем температура будет колебаться от +3 до +11.

При этом не исключено, что погода резко испортится.

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