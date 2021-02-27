Оттепель в Украине поднимет уровень воды в реках, туристов просят не ходить в горы

Уровень воды в реках растет

Сообщается, что 27-28 февраля на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается формирования волны тало-дождевого паводка с подъемом уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями 26 февраля. Без негативных последствий.

Также 27-28 февраля ожидается подъем уровней воды над уровнями 26 февраля:

на участке Днестра Галич - Залещики на 0,5-1,0 м, без негативных последствий;

на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) на 0,3-0,8 м;

на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,3-1,3 м;

на реке Вишня около села Твиржа (бассейн Сяна) на 1,5-2,0 м, местами возможен выход на пойму (уровень опасности желтый).

Ходить в горы опасно

В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками на высокогорье Закарпатской и на среднегорье Львовской областей, а также на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Спасатели призывают людей не рисковать здоровьем во время походов в горы в период объявления лавинной опасности.