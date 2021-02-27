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Холод, мокрый снег и мощный ветер: в Украине сильно испортится погода

Новина українською → Суббота 27 февраля 2021 06:39
Холод, мокрый снег и мощный ветер: в Украине сильно испортится погода Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине существенно испортится уже в эти выходные - 27 и 28 февраля. Синоптики обещают похолодание, дожди, мокрый снег и порывистый ветер, которые нам принесет очередной атмосферный фронт.

Прогнозом и картами погоды поделились с нами в Украинском гидрометцентре.

Уже сегодня, 27 февраля, украинцам снова придется переодеваться в пуховики. Ведь после аномально теплой пятницы погода снова испортится.

Всю страну затянет тучами, будет дождь, а там, где температура ниже - мокрый снег. Ветер будет порывистым со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура +3+7 градусов, теплее на Западе и Юге (+5+9), в Крыму - от +9 до +11 тепла. Ночью по стране +2+5 градусов.

В Киеве в субботу пасмурно, дождь, сильный ветер, днем +4+6 тепла, ночью +2+4 градуса.

Холод, мокрый снег и мощный ветер: в Украине сильно испортится погода

Погода в Украине 27 февраля (скрин: meteo.gov.ua)

В субботу, 28 февраля, синоптики обещают сухую погоду, скорость ветра снизится до 5-10 метров в секунду, но вернутся ночные заморозки - от +2 до -1 градуса, на Юге ночью +2+4 выше нуля.

Днем по Украине +2+5 тепла, немного выше - до +7 градусов на крайнем Юге и Закарпатье.

В Киеве днем +2+4, ночью -1... +1, осадки маловероятны.

Холод, мокрый снег и мощный ветер: в Украине сильно испортится погода

Погода в Украине 28 февраля (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее климатологи рассказали также, к каким синоптическим переменам украинцам следует готовиться в 2021 году.

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