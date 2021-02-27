Відлига в Україні підніме рівень води в річках, туристів просять не ходити в гори

Погода в Україні найближчими днями буде теплою. Але відлига підніме рівень води в річках, а також буде сприяти підвищеній лавинній небезпеці в горах.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що 27-28 лютого на річках басейнів Прута та Сірету очікується формування хвилі тало-дощового паводку з підйомом рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями 26 лютого. Без негативних наслідків.
Також 27-28 лютого очікується підйом рівнів води над рівнями 26 лютого:
У зв'язку з відлигою та очікуваними опадами на високогір'ї Закарпатської та на середньогір'ї Львівської областей, а також на високогір'ї Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Рятувальники закликають людей не ризикувати здоров'ям під час походів у гори в період оголошення лавинної небезпеки.
Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, на всій території України очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощів. А днем температура коливатиметься від +3 до +11.
При цьому не виключено, що погода різко зіпсується.