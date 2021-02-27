Відлига в Україні підніме рівень води в річках, туристів просять не ходити в гори

Рівень води в річках зростає

Повідомляється, що 27-28 лютого на річках басейнів Прута та Сірету очікується формування хвилі тало-дощового паводку з підйомом рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями 26 лютого. Без негативних наслідків.

Також 27-28 лютого очікується підйом рівнів води над рівнями 26 лютого:

на ділянці Дністра Галич - Заліщики на 0,5-1,0 м, без негативних наслідків;

на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська області) на 0,3-0,8 м;

на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) на 0,3-1,3 м;

на річці Вишня біля села Твіржа (басейн Сяну) на 1,5-2,0 м, місцями можливий вихід на заплаву (рівень небезпеки жовтий)

Ходити в гори небезпечно

У зв'язку з відлигою та очікуваними опадами на високогір'ї Закарпатської та на середньогір'ї Львівської областей, а також на високогір'ї Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Рятувальники закликають людей не ризикувати здоров'ям під час походів у гори в період оголошення лавинної небезпеки.