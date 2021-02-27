RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Відлига в Україні підніме рівень води в річках, туристів просять не ходити в гори

Автор: РБК-Україна

Погода в Україні найближчими днями буде теплою. Але відлига підніме рівень води в річках, а також буде сприяти підвищеній лавинній небезпеці в горах.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рівень води в річках зростає

Повідомляється, що 27-28 лютого на річках басейнів Прута та Сірету очікується формування хвилі тало-дощового паводку з підйомом рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями 26 лютого. Без негативних наслідків.

Також 27-28 лютого очікується підйом рівнів води над рівнями 26 лютого:

  • на ділянці Дністра Галич - Заліщики на 0,5-1,0 м, без негативних наслідків;
  • на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська області) на 0,3-0,8 м;
  • на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) на 0,3-1,3 м;
  • на річці Вишня біля села Твіржа (басейн Сяну) на 1,5-2,0 м, місцями можливий вихід на заплаву (рівень небезпеки жовтий)

Ходити в гори небезпечно

У зв'язку з відлигою та очікуваними опадами на високогір'ї Закарпатської та на середньогір'ї Львівської областей, а також на високогір'ї Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Рятувальники закликають людей не ризикувати здоров'ям під час походів у гори в період оголошення лавинної небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, на всій території України очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощів. А днем температура коливатиметься від +3 до +11.

При цьому не виключено, що погода різко зіпсується.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГорырекаПогода
Читайте також
Майже весна. Якою буде погода в останні вихідні зими
Прогноз погоди