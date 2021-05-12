Відлига в Карпатах: оголошено третій рівень небезпеки через сходження лавин

У Карпатах триває відлига. У зв'язку з цим рятувальники попереджають про значну небезпеку сходження лавин на високогір'ї.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій .

За інформацією синоптиків, 12 травня, в зв'язку з відлигою очікується значна сніголавинну небезпеку на високогір'ї східної частини Карпат в Закарпатській і Івано-Франківській областях. Оголошено третій рівень небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні в Україні почнеться потепління на заході, проте на сході країни все ще будуть дощі. Температура повітря коливатиметься від +14 на сході до +25 на заході.

Також РБК-Україна писало, що з 14 травня в країні почнеться істотне потепління. 12-13 травня синоптики прогнозують "свіжу" погоду, місцями з дощами і грозами. Вже з четверга температура повітря підніметься на 3-5 градусів.

Відзначимо, вчора в Україні синоптики оголошували штормове попередження. У частині країни прогнозували сильні пориви вітру. Негода очікувалася в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях, де пориви вітру могли досягати 15-20 м / с.