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Відлига в Карпатах: оголошено третій рівень небезпеки через сходження лавин

Новость на русском → Карпати, Середа 12 травня 2021 09:15
Відлига в Карпатах: оголошено третій рівень небезпеки через сходження лавин Фото: на високогір'ї Карпат можливі лавини (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Ігор Литвиненко

У Карпатах триває відлига. У зв'язку з цим рятувальники попереджають про значну небезпеку сходження лавин на високогір'ї.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією синоптиків, 12 травня, в зв'язку з відлигою очікується значна сніголавинну небезпеку на високогір'ї східної частини Карпат в Закарпатській і Івано-Франківській областях. Оголошено третій рівень небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні в Україні почнеться потепління на заході, проте на сході країни все ще будуть дощі. Температура повітря коливатиметься від +14 на сході до +25 на заході.

Також РБК-Україна писало, що з 14 травня в країні почнеться істотне потепління. 12-13 травня синоптики прогнозують "свіжу" погоду, місцями з дощами і грозами. Вже з четверга температура повітря підніметься на 3-5 градусів.

Відзначимо, вчора в Україні синоптики оголошували штормове попередження. У частині країни прогнозували сильні пориви вітру. Негода очікувалася в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях, де пориви вітру могли досягати 15-20 м / с.

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