В Оттаве ввели чрезвычайное положение из-за непогоды

Мэр столицы Канады Оттавы Джим Уотсон ввел режим чрезвычайной ситуации из-за ожидаемых сильных дождей и значительного повышения уровня воды в реке Оттава. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Уотсона.

Осадки в столице Кканады к субботе могут достигать 25-35 мм.

"Чтобы помочь городским бригадам, волонтерам и жителям пострадавших районов, я объявляю чрезвычайное положение и запрашиваю помощь у провинции и армии", - написа мэр.

Также он сообщил, что персонал Вооруженных сил Канады уже мобилизован и прибыл в Оттаву, чтобы помочь устранять последствия наводнения.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что посольство работает в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что циклон Кеннет обрушился на Мозамбик вечером 25 апреля, десятки тысяч людей были эвакуированы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Южной Африке из-за проливных дождей погибли более 50 человек. В течение нескольких дней регион подвергался сильным дождям.