Отсутствуют запасы и регулярные обстрелы: Гадай о ситуации безопасности в Луганской области

По словам Гайдая, в результате постоянных обстрелов, инфраструктура Луганской области разрушена.

"Ремонтники стараются из последних возможностей как-то что-то там скручивать, перекидывать, подключать. Но с каждым днем это удается труднее и хуже, потому что разбиваются подстанции, разбиваются генераторы, разбиваются насосные станции. То есть уже почти не из чего лепить",- заявил Гайдай.

Также область столкнулась с блокированием движения гуманитарных грузов. Оккупанты делают невозможной доставку и разгрузку груза. В том числе не позволяют эвакуировать людей.

"Один раз дали на два дня. И то второй день мы вывозили людей под обстрелами. Мы пытаемся сделать еще гуманитарный коридор на завтра для того, чтобы развезти еду, вещи, лекарства централизованно фурами. Если нам это удастся, то попробуем завтра это сделать",- добавил председатель Луганской ОГА.

Как отметил Гайдай, сейчас в области уже нет собственных запасов. В частности, российские военные ведут обстрелы и по продовольственным складам.

"За последние сутки, со вчера по сегодня расстреляны три больницы. Люди сидят по подвалам по две недели. И там, где идут обстрелы, не может никто пробиться для того, чтобы привезти людям или средства гигиены, или какие-то консервы, или еще что-то. Очень тяжелая ситуация в области",- завил Гайдай.

По словам председателя Луганской ОГА, сейчас область больше всего нуждается в еде длительного хранения и лекарстве.

Всего из области эвакуировали более 10 тысяч человек. За последние два ни вывезли 3 тысячи местных.

"Каждый день вывозим от 400 до 500 человек”,- добавил Гайдай.

В то же время подсчитать количество погибших среди местных пока невозможно, поскольку оккупанты прибегают к регулярным обстрелам, что делает невозможным попытку забрать тела.

"У нас в некоторых населенных пунктах десятки погибших людей просто лежат на улицах. Но обстрелы продолжаются и нельзя их даже забрать",- отметил Гайдай.