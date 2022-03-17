ru ua
Чт, 17 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На оккупированной территории Донецкой области готовят мобилизацию, – Генштаб ВСУ

Новина українською →
Донецкая область, Четверг 17 марта 2022 20:50
На оккупированной территории Донецкой области готовят мобилизацию, – Генштаб ВСУ Фото: Российские наемники в "ЛДНР" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал оперативную информацию о состоянии дел на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на профиль Генштаба ВСУ в Facebook.

Российское командование из-за потерь в Украине столкнулось с кадровыми проблемами. Как следствие, оккупаеты решили мобилизовать жителей "ДНР".

"По имеющейся информации, в связи с невозможностью качественного комплектования группировки оккупационных войск, с 20 марта этого года на временно оккупированных территориях Донецкой области начинается очередная волна мобилизации в ряды 1-го армейского корпуса", – говорится в сообщении.

К слову, Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери российской авиации и мотострелкам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ ОРДЛО Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете