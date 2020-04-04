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Дожди и тепло до +16: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     04.04.2020 - 10:00
Дожди и тепло до +16: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В трех западных областях - Львовской, Ровенской и Волынской - сегодня дожди

Погода в Украине 4 апреля ухудшится, объявили дожди в трех областях, но на улице тепло. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В трех западных областях - Львовской, Ровенской и Волынской - сегодня дожди, у них днем +9+11, а ночью 0-2. В целом на западе переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем +9+14, а ночью -1+2. На севере страны сухо и тепло, днем +10+13, а ночью 0+2.

Дожди и тепло до +16: прогноз погоды на сегодня

В центральных областях тоже тепло, температура воздуха днем +10+14, а ночью -1+3. На востоке еще теплее, днем +14+16, а ночью -1+2. На юге страны температура воздуха днем +11+15, а ночью -1+3.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня сухо и тепло, температура воздуха днем составит +10+13, а ночью +1+3.

Дожди и тепло до +16: прогноз погоды на сегодня

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни будет не очень теплой и по прогнозам, в страну зайдет очередное похолодание. Однако холод будет очень коротким и уже на следующей неделе в Украину ворвется настоящая весенняя погода и тепло.

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