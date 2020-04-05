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Відсутність опадів і до +15 телпа: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     05.04.2020 - 10:00
Відсутність опадів і до +15 телпа: прогноз погоди на сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вночі можливі заморозки

Погода в Україні в неділю, 5 квітня, буде теплою і без опадів, у південних областях та на заході повітря прогріється до +15 +17 тепла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Відсутність опадів і до +15 телпа: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні на 5 квітня (meteo.gov.ua)

У всіх регіонах України погода буде рівномірною, однак у південних областях та на заході буде трохи тепліше. Вдень від +9 до +14 очікується на півночі та сході й від -2 до +4 вночі, опади малоймовірні.

У центрі та на півдні від +11 до +15 вдень, без опадів. Вночі в центральних областях очікуються заморозки, а в південних температура досягне +6 градусів.

На заході країни температурний діапазон буде ширшим - від +10 до +17 вдень й від +1 до -3 вночі. Опадів не очікується.

Вітер практично по всій Україні від 5 до 10 м/с. На півдні країни від 7 до 12 м/с.

Прогноз погоди у Києві та області

Відсутність опадів і до +15 телпа: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Києві на 5 квітня (meteo.gov.ua)

У столиці сьогодні очікується помірна температура від +10 до +12 тепла з можливими заморозками вночі. В решті області ситуація подібна, лише на півночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -4 вночі.

Нагадаємо, погода в Україні найближчими днями буде не дуже теплою і за прогнозами, в країну зайде чергове похолодання. Однак холод буде дуже коротким і вже на наступному тижні в Україну увірветься справжня весняна погода і тепло.

Також РБК-Україна писало, що початок 2020 року в Києві виявилося найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура на 6,4 градуса перевищила норму.

Початок 2020 року в Києві виявився найтеплішим за історію спостережень В Україні потеплішає до +16: прогноз погоди на завтра
Новини України Гідрометцентр
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