Бегство россиян со Змеиного: появились фото отступления

В сети опубликовали фото бегства российских войск с острова Змеиный после ряда атак ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".
Издание отмечает, что у россиян были серьезные планы на остров, поскольку там находился зенитный комплекс "Панцирь-С", мощная радиолокационная станция разведки и другая техника.
По информации "Думской", все это вооружение россияне не успели вывезти со Змеиного. Оккупанты атаковали остров фосфорными бомбами, чтобы уничтожить остатки техники.
Напомним, ранее стало известно, что Минобороны РФ подтвердило вывод своих войск с острова Змеиный, назвав такое действие якобы "шагом доброй воли".
Также мы писали, что, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, российские военные пытались уничтожить военную технику, которую они оставили после отступления с острова Змеиный. Бойцы ВСУ "помогли" им.
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