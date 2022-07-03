Бегство россиян со Змеиного: появились фото отступления

В сети опубликовали фото бегства российских войск с острова Змеиный после ряда атак ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Думскую ".

Издание отмечает, что у россиян были серьезные планы на остров, поскольку там находился зенитный комплекс "Панцирь-С", мощная радиолокационная станция разведки и другая техника.

По информации "Думской", все это вооружение россияне не успели вывезти со Змеиного. Оккупанты атаковали остров фосфорными бомбами, чтобы уничтожить остатки техники.

Эвакуация российских войск с острова Змеиный (t.me/dumskaya_net)