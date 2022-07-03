Бегство россиян со Змеиного: появились фото отступления
В сети опубликовали фото бегства российских войск с острова Змеиный после ряда атак ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".
Издание отмечает, что у россиян были серьезные планы на остров, поскольку там находился зенитный комплекс "Панцирь-С", мощная радиолокационная станция разведки и другая техника.
По информации "Думской", все это вооружение россияне не успели вывезти со Змеиного. Оккупанты атаковали остров фосфорными бомбами, чтобы уничтожить остатки техники.
Эвакуация российских войск с острова Змеиный (t.me/dumskaya_net)
Напомним, ранее стало известно, что Минобороны РФ подтвердило вывод своих войск с острова Змеиный, назвав такое действие якобы "шагом доброй воли".
Также мы писали, что, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, российские военные пытались уничтожить военную технику, которую они оставили после отступления с острова Змеиный. Бойцы ВСУ "помогли" им.
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