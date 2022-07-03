Втеча росіян зі Зміїного: з'явилися фото відступу

У мережі опублікували фото втечі російських військ з острова Зміїний після низки атак ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Думськ у ".

Видання зазначає, що у росіян були серйозні плани на острів, оскільки там знаходився зенітний комплекс "Панцир-С", потужна радіолокаційна станція розвідки та інша техніка.

За інформацією "Думської", все це озброєння росіяни не встигли вивезти зі Зміїного. Окупанти атакували острів фосфорними бомбами, щоб знищити залишки техніки.

Евакуація російських військ з острова Зміїний (t.me/dumskaya_net)