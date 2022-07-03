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Втеча росіян зі Зміїного: з'явилися фото відступу

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Україна, Неділя 03 липня 2022 16:42
Втеча росіян зі Зміїного: з'явилися фото відступу Фото: відступ російських військових з острова Зміїний (t.me/dumskaya_net)
Автор: Іван Носальський

У мережі опублікували фото втечі російських військ з острова Зміїний після низки атак ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Видання зазначає, що у росіян були серйозні плани на острів, оскільки там знаходився зенітний комплекс "Панцир-С", потужна радіолокаційна станція розвідки та інша техніка.

За інформацією "Думської", все це озброєння росіяни не встигли вивезти зі Зміїного. Окупанти атакували острів фосфорними бомбами, щоб знищити залишки техніки.

Втеча росіян зі Зміїного: з'явилися фото відступуВтеча росіян зі Зміїного: з'явилися фото відступуЕвакуація російських військ з острова Зміїний (t.me/dumskaya_net)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міноборони РФ підтвердило виведення своїх військ з острова Зміїний, назвавши таку дію нібито "кроком доброї волі".

Також ми писали, що, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, російські військові намагалися знищити військову техніку, яку вони залишили після відступу з острова Зміїний. Бійці ЗСУ "допомогли" їм.

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