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Отстраненный глава КСУ созывает специальное пленарное заседание суда

Автор: Андрей Василюк

Отстраненный от должности председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий созвал на 17 марта специальное пленарное заседание КСУ.

Соответствующее сообщение и скан-копию распоряжения обнародовала пресс-служба КСУ.

"Информируем, что Председателем Конституционного Суда Украины и 09 марта 2021 года издано распоряжение №19/01/2011-ОД о созыве 17 марта 2021 года специального пленарного заседания Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.

Под распоряжением стоит имя отстраненного от должности Александра Тупицкого. В документе он значится как председатель КСУ.

Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский продлил отстранение главы КСУ, который фигурирует в уголовном деле о незаконном завладении заводом в Донецкой области.

Верховный суд отказался рассматривать вторую жалобу на отстранение Тупицкого.

На заседании Конституционного суда Украины в начале марта произошла перепалка между судьями. Причиной стало то, что один из судей занял место отстраненного председателя КСУ Александра Тупицкого.

Заместитель председателя суда Сергей Головатый занял место Тупицкого, на что получил замечание от судьи Александра Литвинова. В частности, Литвинов удивился и спросил, изменилась ли схема рассадки судей, на что Головатый заявил, что оставит "вопрос без ответа".

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