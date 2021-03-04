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Судьи КСУ не поделили кресло Тупицкого и устроили перепалку

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 13:56
Судьи КСУ не поделили кресло Тупицкого и устроили перепалку Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На заседании Конституционного суда Украины произошла перепалка между судьями. Причиной стало то, что один из судей занял место отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого.

Инцидент произошел на заседании сегодня, 4 марта.

В частности, замглавы суда Сергей Головатый занял место Тупицкого, на что получил замечание от судьи Александра Литвинова. В частности, Литвинов удивился и спросил, изменилась ли схема рассадки судей, на что Головатый заявил, что оставит "вопрос без ответа".

Литвинов призвал Головатого занять свое место, но тот не ответил и продолжил вести заседание на месте Тупицкого.

После отстранения главы КСУ на заседаниях председательствует его заместитель Сергей Головатый, но до 4 марта он делал это со своего места.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховный суд отказался рассматривать вторую жалобу на отстранение Тупицкого.

В конце февраля президент Владимир Зеленский продлил отстранение главы КСУ, который фигурирует в уголовном деле о незаконном завладении заводом в Донецкой области.

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