Отстраненный после гибели ребенка генерал будет отвечать за службу на блокпостах в ООС

Экс-начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, которого отстранили в связи с убийством ребенка, будет отвечать за несение службы на блокпостах в зоне операции Объединенных сил. Об этом написал в социальной сети Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Так, Ценов в зоне ООС будет отвечать за проверку несения службы на блокпостах Донецкой и Луганской области.

"Генерал Ценов будет нести службу теперь не в мирной Киевской области, а на территории проведения операции Объединенных сил, где в любой момент может быть обострение ситуации... Старший группы полицейских сил в зоне проведения ООС отвечает за проверку несения службы на блокпостах Донецкой и Луганской области", - написал он.

По его словам, Ценов не будет отвечать за кадровую работу и организацию службы полиции в зоне ООС.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Национальная полиция назначила Ценова главой полицейских в составе операции Объединенных сил.

Ценов просил отправить его в горячую точку на Донбассе после убийства ребенка полицейскими в Переяслав-Хмельницком. Впоследствии в Министерстве внутренних дел заявили, что руководство МВД и Нацполиции заявление Ценова поддержало.

РБК-Украина писало, что руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевской области также отстранили от исполнения служебных обязанностей после смерти 5-летнего мальчика.